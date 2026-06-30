ВОЗ: Венесуэла столкнулась с риском распространения инфекционных болезней

Краткий пересказ от РИА ИИ После землетрясений в Венесуэле пострадало 38 больниц, и система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку.

ВОЗ предупреждает о повышенном риске вспышек инфекционных заболеваний, таких как корь, дифтерия, коклюш, желтая лихорадка и другие.

Нехватка медицинских работников в Венесуэле привела к критической нехватке акушерской помощи.

ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Венесуэла сталкивается с риском распространения инфекционных болезней после землетрясений, так как многие больницы оказались повреждены, сообщил официальный представитель ВОЗ в Женеве Кристиан Линдмайер.

Он сообщил, что, по имеющимся данным, пострадало 38 больниц, и система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Часть больниц перестала функционировать, остальные переполнены.

"Это означает, что сейчас возрос риск вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации, таких как корь, дифтерия и коклюш, а также желтой лихорадки и других болезней, передающихся через переносчиков и воду (включая лихорадку денге, чикунгунью, вирус Зика и малярию)", - сказал он на брифинге в Женеве

По его словам, люди, находящиеся в пунктах временного размещения, и перемещенное население также подвергаются повышенному риску для здоровья из-за недостаточного охвата вакцинацией до начала кризиса и ограниченного доступа к вакцинам в настоящее время.

Линдмайер сообщил, что также наблюдается нехватка медицинских работников. Так, в Ла-Гуайре осталось лишь несколько медиков, и лишь один специалист, отвечавший за организацию роддомов, что привело к критической нехватке акушерской помощи.

ВОЗ считает, что ситуация может резко ухудшиться после землетрясения, чему способствуют перебои в работе служб здравоохранения, нарушения в системах водоснабжения и санитарии.