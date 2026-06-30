Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ: Венесуэла столкнулась с риском распространения инфекционных болезней - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 30.06.2026
ВОЗ: Венесуэла столкнулась с риском распространения инфекционных болезней

ВОЗ заявила о риске распространения болезней после землетрясений в Венесуэле

© AP Photo / Pedro MatteyПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
Последствия землетрясения в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После землетрясений в Венесуэле пострадало 38 больниц, и система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку.
  • ВОЗ предупреждает о повышенном риске вспышек инфекционных заболеваний, таких как корь, дифтерия, коклюш, желтая лихорадка и другие.
  • Нехватка медицинских работников в Венесуэле привела к критической нехватке акушерской помощи.
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Венесуэла сталкивается с риском распространения инфекционных болезней после землетрясений, так как многие больницы оказались повреждены, сообщил официальный представитель ВОЗ в Женеве Кристиан Линдмайер.
Он сообщил, что, по имеющимся данным, пострадало 38 больниц, и система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку. Часть больниц перестала функционировать, остальные переполнены.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Сейсмолог оценила вероятность повторных землетрясений в Венесуэле
26 июня, 17:17
"Это означает, что сейчас возрос риск вспышек заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцинации, таких как корь, дифтерия и коклюш, а также желтой лихорадки и других болезней, передающихся через переносчиков и воду (включая лихорадку денге, чикунгунью, вирус Зика и малярию)", - сказал он на брифинге в Женеве.
По его словам, люди, находящиеся в пунктах временного размещения, и перемещенное население также подвергаются повышенному риску для здоровья из-за недостаточного охвата вакцинацией до начала кризиса и ограниченного доступа к вакцинам в настоящее время.
Линдмайер сообщил, что также наблюдается нехватка медицинских работников. Так, в Ла-Гуайре осталось лишь несколько медиков, и лишь один специалист, отвечавший за организацию роддомов, что привело к критической нехватке акушерской помощи.
ВОЗ считает, что ситуация может резко ухудшиться после землетрясения, чему способствуют перебои в работе служб здравоохранения, нарушения в системах водоснабжения и санитарии.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719, более 5 тысяч человек получили ранения.
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека
28 июня, 19:22
 
В миреВенесуэлаЖенева (город)Кристиан ЛиндмайерВОЗЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала