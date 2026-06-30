Конгрессмен признался, что не был на работе четыре месяца из-за депрессии

Краткий пересказ от РИА ИИ Член палаты представителей конгресса США Том Кин признался, что не появлялся на работе в течение почти четырех месяцев.

Причиной отсутствия стало лечение от депрессии.

Том Кин выразил уверенность, что его история может побудить людей обратиться за помощью и напомнить о возможности выздоровления.

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Том Кин признался во вторник, что не появлялся на работе в течение почти четырех месяцев из-за депрессии.

"Несколько месяцев назад я пошел в больницу на проверку. Тогда я не думал, что это приведет к долгому нахождению там. Мне поставили диагноз "депрессия", - сказал Кин, выступая в конгрессе.

Республиканец от штата Нью-Джерси , которому 57 лет, признался, что действительно верил, что вернется через несколько недель. По его словам, "это были лучшие оценки врачей".

"Я рад, что принял помощь, потому что сегодня стою перед вами более здоровым, сильным, и я воодушевлен возвращением на работу, которую люблю", - отметил Кин.

Законодатель выразил уверенность в том, что, если его история побудит хотя бы одного человека обратиться за помощью, придаст одной семье смелости для трудного разговора или напомнит кому-то, что выздоровление возможно, значит, этот момент того стоил."