В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут заявил, что США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.
- Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Мы потратили около 30 миллиардов долларов", - сказал Воут во время слушаний в конгрессе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.