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В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана - РИА Новости, 30.06.2026
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19:50 30.06.2026
В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана

Воут: США потратили около 30 миллиардов долларов на операцию против Ирана

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут заявил, что США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.
  • Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.
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"Мы потратили около 30 миллиардов долларов", - сказал Воут во время слушаний в конгрессе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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