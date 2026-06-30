В США рассказали, сколько потратили на операцию против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут заявил, что США потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.

Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты потратили около 30 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана, заявил глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.

В мае исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст заявил, что расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов.

"Мы потратили около 30 миллиардов долларов", - сказал Воут во время слушаний в конгрессе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 87,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана.