Белый дом тайно заключил контракт на строительство бального зала, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация Дональда Трампа заключила контракт без конкурса на строительство бального зала стоимостью до 500 миллионов долларов.

Белый дом летом 2025 года обошел стандартные процедуры госзакупок при запуске проекта, Трамп лично участвовал в переговорах по некоторым расходам на строительство

Сделка была оформлена через подразделение Executive Residence, которое освобождено от требований о конкурентных торгах.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа тайно заключила контракт без конкурса стоимостью до 500 миллионов долларов на строительство бального зала в Белом доме, сообщает газета Администрация президента США Дональда Трампа тайно заключила контракт без конкурса стоимостью до 500 миллионов долларов на строительство бального зала в Белом доме, сообщает газета Washington Post , ознакомившись с копией договора.

Белый дом в июле 2025 года заявил, что строительные работы будут возглавлены компанией Clark Construction, а за инженерную часть проекта будет отвечать компания AECOM. Ранее Washington Post сообщала, что федеральное правительство уже одобрило более десятка платежей Clark Construction на десятки миллионов долларов из государственных средств.

"В прошлом году чиновники Белого дома втайне заключили контракт стоимостью до 500 миллионов долларов на строительство бального зала без проведения конкурса, использовав нестандартную схему, которая позволила обойти стандартные процедуры заключения контрактов, предназначенные для контроля расходов", - говорится в публикации.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, администрация летом 2025 года обошла стандартные процедуры госзакупок при запуске проекта, а сам Трамп лично участвовал в переговорах по некоторым расходам на строительство.

Сделка была оформлена через подразделение Белого дома Executive Residence, которое обычно занимается ремонтом и меблировкой резиденции президента и освобождено от требований о конкурентных торгах, сообщает издание.

В Белом доме заявили, что контракт был оформлен через Executive Residence, поскольку именно это подразделение будет отвечать за обслуживание нового объекта, и подчеркнули, что все контракты заключались в соответствии с законодательством.