Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 самолетов Gripen E

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина и Швеция заключили соглашение о покупке 16 истребителей Gripen E.

Истребители будут переданы ВСУ в начале 2027 года вместе с соответствующим оборудованием.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E, они будут переданы ВСУ в начале 2027 года, заявил Владимир Зеленский.

Ранее шведское правительство сообщало, что Швеция планирует поставить Украине до 36 истребителей Gripen: старые модели будут переданы в дар, новые истребители Украина закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС.

"Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вместе с самолетами будет передано соответствующее оборудование.

По словам Зеленского, первые 16 самолетов Gripen будут переданы ВСУ уже в начале 2027 года.