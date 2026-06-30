Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 самолетов Gripen E

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина и Швеция заключили соглашение о покупке 16 истребителей Gripen E.
- Истребители будут переданы ВСУ в начале 2027 года вместе с соответствующим оборудованием.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Украина и Швеция заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E, они будут переданы ВСУ в начале 2027 года, заявил Владимир Зеленский.
Ранее шведское правительство сообщало, что Швеция планирует поставить Украине до 36 истребителей Gripen: старые модели будут переданы в дар, новые истребители Украина закупит на 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС.
"Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вместе с самолетами будет передано соответствующее оборудование.
По словам Зеленского, первые 16 самолетов Gripen будут переданы ВСУ уже в начале 2027 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.