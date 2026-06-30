СМИ: сторонники ПЦУ планируют захват храма канонической УПЦ под Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сторонники ПЦУ планируют захватить Покровский храм УПЦ в селе Плоское.
- ПЦУ призывают жителей на "общее собрание" и заявляют о праве каждого жителя влиять на решения религиозной общины.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют захват Покровского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"Рейдеры ПЦУ в Киевской области готовятся захватить храм УПЦ. Рейдеры ПЦУ планируют начать фальсификацию документов на Покровский храм УПЦ в селе Плоское. Рейдеры призывают жителей села прийти на какое-то "общее собрание" к площади возле дома культуры. Сторонники ПЦУ называют приход храма "структурным подразделением УПЦ" и заявляют, что якобы "каждый житель сел Плоское и Дымовское имеет право влиять на решения своей религиозной общины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Как отмечает телеканал, ПЦУ открыто созывают жителей и заявляют о предстоящей подмене решения религиозной общины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.