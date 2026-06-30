Киев может быть причастен к покушению на Ермолаева, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Одной из версий покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть попытка украинских властей установить контроль над его бизнесом.

Старший сын Ермолаева Артур предположительно контролировал сеть мошеннических колл-центров Cosmo в Днепропетровске, а сам Ермолаев был бенефициаром офисных помещений, где они располагались.

Вторая версия покушения связана с попытками украинских властей лишить Ермолаева контроля над крупными активами после введения против него санкций СНБО в 2023 году.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Одной из версий покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако может быть попытка украинских властей установить контроль над его бизнесом, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".

Как сообщает издание, в украинских СМИ и бизнес-кругах обсуждается несколько версий покушения, две из которых издание считает основными.

"Первая – связь с колл-центрами (мошенников – ред.). Вторая – связь с попытками украинских властей "отжать" сохранившийся на Украине бизнес Вадима Ермолаева , который в 2023 году попал под санкции СНБО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным издания, в пользу версии о связи с колл-центрами говорит деятельность старшего сына Вадима Ермолаева Артура, которого ранее судили по делу о мошеннических колл-центрах. Как сообщает издание, Артур Ермолаев, бывший президент Федерации киберспорта Украины, предположительно контролировал сеть мошеннических колл-центров Cosmo в Днепропетровске, которая годами обманывала не только граждан России, но и жителей стран ЕС. При этом Вадим Ермолаев, как сообщает издание, был бенефициаром офисных помещений, где располагались мошеннические колл-центры. В сообщении говорится, что в конце 2025 года Артура Ермолаева задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию. По информации издания, в мае 2026 года он заключил сделку со следствием, получил условный срок, выплатил 8,5 миллиона евро и покинул Эстонию с запретом на въезд в страну.

Вторая версия, по данным издания, связана с попытками украинских властей лишить Ермолаева контроля над крупными активами. Как сообщает издание, в их числе крупнейшая в Днепропетровске строительная компания Alef Estate, крупные производства стройматериалов и гранита, агропроизводства, вино-водочные производства. По данным издания, в 2023 году против Вадима Ермолаева были введены санкции СНБО, по обвинению в якобы деловых связях с Россией. В сообщении говорится, что сам Ермолаев и группа "Алеф" эти обвинения отрицали, заявив, что будут оспаривать введенные санкции в суде. По информации издания, с целью вывести активы из-под санкций, Ермолаев переоформил их на других юридических и физических лиц, включая свою дочь.

"В такой ситуации действительно не исключены конфликты за право собственности, в которых могли принимать активное участие представители власти и силовых структур", - говорится опубликованном изданием "Страна.ua" сообщении.

Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. По словам генпрокурора княжества Стефана Тибо, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.