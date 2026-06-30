Украинские мошенники похитили у граждан Чехии тысячи долларов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Организатор международного мошеннического колл-центра, похитившего около 1,6 миллиона гривен (35,4 тысячи долларов) у граждан Чехии под видом инвестиций, задержан на Украине вместе с сообщником, обоим грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила во вторник украинская полиция.

По данным следствия, злоумышленники организовали колл-центр в Турции. Как сообщает полиция, его операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и, используя методы социальной инженерии, убеждали потерпевших вкладывать средства, обещая прибыль от торговли финансовыми инструментами. По данным полиции, похищенные средства перечислялись на подконтрольные счета, после чего находившиеся на территории Украины сообщники конвертировали их в электронную валюту и распределяли через сеть криптокошельков.

В сообщении говорится, что украинские и чешские полицейские провели 12 обысков в Киеве, Киевской области и Львове по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах. Как сообщает полиция, организатор обвиняется в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным полиции, сообщник организатора обвиняется в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Ему избрана мера пресечения в виде залога, сумма залога не уточняется. По данным полиции, обоим грозит до 12 лет лишения свободы.