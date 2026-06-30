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Украинские мошенники похитили у граждан Чехии тысячи долларов - РИА Новости, 30.06.2026
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17:57 30.06.2026
Украинские мошенники похитили у граждан Чехии тысячи долларов

На Украине задержали мошенников колл-центра, похитившего у граждан Чехии $35 тыс

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины во Львове
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины во Львове. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине задержан организатор международного мошеннического колл-центра, похитившего около 1,6 миллиона гривен у граждан Чехии под видом инвестиций.
  • Колл-центр был организован в Турции, а часть фигурантов действовала с территории Украины, конвертируя похищенные средства в электронную валюту и распределяя их через сеть криптокошельков.
  • Украинские и чешские полицейские провели 12 обысков, организаторам грозит до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Организатор международного мошеннического колл-центра, похитившего около 1,6 миллиона гривен (35,4 тысячи долларов) у граждан Чехии под видом инвестиций, задержан на Украине вместе с сообщником, обоим грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила во вторник украинская полиция.
"Киберполицейские Киева… в сотрудничестве с правоохранительными органами Чешской Республики… разоблачили группу лиц, обманывавших иностранцев под предлогом инвестирования через онлайн-платформу. Часть фигурантов действовала с территории Украины… Нанесенный потерпевшим ущерб составляет около 1,6 миллиона гривен (35,4 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции.
По данным следствия, злоумышленники организовали колл-центр в Турции. Как сообщает полиция, его операторы представлялись сотрудниками инвестиционной платформы и, используя методы социальной инженерии, убеждали потерпевших вкладывать средства, обещая прибыль от торговли финансовыми инструментами. По данным полиции, похищенные средства перечислялись на подконтрольные счета, после чего находившиеся на территории Украины сообщники конвертировали их в электронную валюту и распределяли через сеть криптокошельков.
В сообщении говорится, что украинские и чешские полицейские провели 12 обысков в Киеве, Киевской области и Львове по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах. Как сообщает полиция, организатор обвиняется в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По данным полиции, сообщник организатора обвиняется в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Ему избрана мера пресечения в виде залога, сумма залога не уточняется. По данным полиции, обоим грозит до 12 лет лишения свободы.
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