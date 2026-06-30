Суд отправил под ночной домашний арест экс-врио министра культуры Украины

"Бывшему временно исполняющему обязанности министра культуры Ростиславу Карандееву избрали меру пресечения… в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

По информации телеканала, Карандеев получил обвинение по уголовной статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.