Суд отправил под ночной домашний арест экс-врио министра культуры Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ростиславу Карандееву, бывшему врио министра культуры и информационной политики Украины, избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- Ему предъявлено обвинение в содействии незаконному перемещению людей через государственную границу Украины.
- Экс-чиновник оформлял уклонистов как членов музыкального коллектива, реально имевшего основания для выезда за границу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд на Украине избрал бывшему врио министра культуры Ростиславу Карандееву меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о незаконной переправке уклонистов за границу, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий в пресс-службе украинского офиса генпрокурора.
Украинский генпрокурор Руслан Кравченко сообщил 20 июня, что бывшему врио министра культуры и информационной политики Украины было предъявлено обвинение в содействии незаконному перемещению людей через государственную границу Украины. Имя бывшего врио министра на тот момент не уточнялось. По данным генпрокурора, экс-чиновник оформлял уклонистов как членов музыкального коллектива, реально имевшего основания для выезда за границу. На самом же деле мужчины не имели к нему никакого отношения.
"Бывшему временно исполняющему обязанности министра культуры Ростиславу Карандееву избрали меру пресечения… в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По информации телеканала, Карандеев получил обвинение по уголовной статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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