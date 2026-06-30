Украинские мошенники обманули 38 граждан Румынии на тысячи евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Три украинских колл-центра обманули по меньшей мере 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро.

В Виннице совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проведено 16 санкционированных обысков.

Правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники из трех украинских колл-центров обманули по меньшей мере 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро, работа колл-центров прекращена, сообщил офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора разоблачены мошеннические колл-центры, через которые, по данным следствия, обманывали граждан Республики Молдова, Румынии и других стран… В настоящее время установлено, что только 38 граждан Румынии потеряли около 400 тысяч евро", - говорится в публикации, опубликованной на сайте офиса.

По данным ведомства, мошенники предлагали своим жертвам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и возможность получить на этом сверхприбыль. На самом деле участники транснациональной группировки с Украины, а также из Молдавии и Румынии присваивали деньги себе.

"В Виннице совместно с компетентными органами Республики Молдова и Румынии проведено 16 санкционированных обысков. На Украине изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Одновременно международные партнеры провели обыски и задержания на территории Молдавии и Румынии", - добавили в ведомстве.