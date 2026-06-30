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Украинские мошенники обманули 38 граждан Румынии на тысячи евро - РИА Новости, 30.06.2026
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16:54 30.06.2026
Украинские мошенники обманули 38 граждан Румынии на тысячи евро

Украинские мошенники обманули 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три украинских колл-центра обманули по меньшей мере 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро.
  • В Виннице совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проведено 16 санкционированных обысков.
  • Правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мошенники из трех украинских колл-центров обманули по меньшей мере 38 граждан Румынии почти на 400 тысяч евро, работа колл-центров прекращена, сообщил офис генерального прокурора Украины.
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора разоблачены мошеннические колл-центры, через которые, по данным следствия, обманывали граждан Республики Молдова, Румынии и других стран… В настоящее время установлено, что только 38 граждан Румынии потеряли около 400 тысяч евро", - говорится в публикации, опубликованной на сайте офиса.
По данным ведомства, мошенники предлагали своим жертвам якобы выгодные инвестиции в криптовалюту и возможность получить на этом сверхприбыль. На самом деле участники транснациональной группировки с Украины, а также из Молдавии и Румынии присваивали деньги себе.
"В Виннице совместно с компетентными органами Республики Молдова и Румынии проведено 16 санкционированных обысков. На Украине изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Одновременно международные партнеры провели обыски и задержания на территории Молдавии и Румынии", - добавили в ведомстве.
Сообщается, что в данный момент правоохранители отслеживают движение средств от пострадавших к организаторам схемы, проверяют их связь с деятельностью колл-центров и идентифицируют голоса потенциальных подозреваемых. Информации о задержании кого-либо из мошенников нет.
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