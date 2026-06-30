Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировограде прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кировоград в центральной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Кропивницком (до переименования Киевом Кировоград – ред.) был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировограде звучит сигнал воздушной тревоги.
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