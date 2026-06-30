"Украина заплатит": в Польше пришли в ярость после решения Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что создание пантеона "героев" Украины повлечет за собой последствия для Киева.

По мнению Моравецкого, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, так как страна официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что попытки возвысить определенные исторические фигуры приводят к тому, что мир вспоминает об их преступления.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать так называемый пантеон “героев” Украины, заявил экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook*.

"Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша . В первую очередь за это заплатит сама Украина . Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде", — написал он.

По словам политика, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, потому что трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей.

"В-третьих, это приводит к прямо противоположному результату. Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА**, тем больше мир вспоминает о ее преступлениях", — подчеркнул Моравецкий.

В прошлое воскресенье во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее он объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне.

Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА**. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

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