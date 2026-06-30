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"Украина заплатит": в Польше пришли в ярость после решения Зеленского - РИА Новости, 30.06.2026
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03:41 30.06.2026
"Украина заплатит": в Польше пришли в ярость после решения Зеленского

Экс-премьер Моравецкий: Украина заплатит за свое решение о пантеоне героев

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что создание пантеона "героев" Украины повлечет за собой последствия для Киева.
  • По мнению Моравецкого, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, так как страна официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей.
  • Матеуш Моравецкий подчеркнул, что попытки возвысить определенные исторические фигуры приводят к тому, что мир вспоминает об их преступления.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина заплатит за решение Владимира Зеленского создать так называемый пантеон “героев” Украины, заявил экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий в соцсети Facebook*.
"Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде", — написал он.
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По словам политика, решение Зеленского препятствует вступлению Украины в ЕС, потому что трудно представить полную европейскую интеграцию для страны, которая официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей.
"В-третьих, это приводит к прямо противоположному результату. Чем больше украинские власти пытаются возвысить УПА**, тем больше мир вспоминает о ее преступлениях", — подчеркнул Моравецкий.
В прошлое воскресенье во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее он объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне.
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Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА**. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
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