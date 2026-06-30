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"Чуда ждать не стоит": в Раде устроили истерику из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 30.06.2026
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02:31 30.06.2026 (обновлено: 11:49 30.06.2026)
"Чуда ждать не стоит": в Раде устроили истерику из-за ЧП на Украине

Депутат Рады Кучеренко предупредил о катастрофе в энергетике Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что анонсированные графики возможных почасовых отключений электроэнергии на Украине могут обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса страны.
  • По словам депутата, из-за отключений электроэнергии ожидается рост цен на услуги и товары.
  • В нескольких областях Украины уже введены графики возможных почасовых отключений электроэнергии.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Анонсированные графики возможных почасовых отключений электроэнергии на Украине грозят обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса страны, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Это (отключение света. — Прим. ред.) в первую очередь по бизнесу ударит. <…> Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили, и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит", — сказал он.
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По словам политика, ситуацию усложняют и коррупционные схемы сбора тарифного плана, которые накладывают дополнительную нагрузку на потребителей.
"Значительная часть (доходов. — Прим. ред.) Львова пойдет на расчеты с солнечными станциями, с владельцами, которые очень рады, что у них такой замечательный бизнес. Я за них очень рад, что у них такой замечательный бизнес", — пожаловался Кучеренко.
Вчера украинские региональные компании сообщили, что графики возможных почасовых отключений электроэнергии на вторник ввели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях Украины.
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