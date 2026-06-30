Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото

Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

"Чуда ждать не стоит": в Раде устроили истерику из-за ЧП на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что анонсированные графики возможных почасовых отключений электроэнергии на Украине могут обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса страны.

По словам депутата, из-за отключений электроэнергии ожидается рост цен на услуги и товары.

В нескольких областях Украины уже введены графики возможных почасовых отключений электроэнергии.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Анонсированные графики возможных почасовых отключений электроэнергии на Украине грозят обернуться катастрофой для энергетики и бизнеса страны, заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"Это (отключение света. — Прим. ред.) в первую очередь по бизнесу ударит. <…> Мы увидим сразу рост в ценах на услуги, на товары и так далее. На заправки, электромобили, и наверняка оно дальше пойдет, как цепная реакция. Чуда ждать не стоит", — сказал он.

По словам политика, ситуацию усложняют и коррупционные схемы сбора тарифного плана, которые накладывают дополнительную нагрузку на потребителей.

"Значительная часть (доходов. — Прим. ред.) Львова пойдет на расчеты с солнечными станциями, с владельцами, которые очень рады, что у них такой замечательный бизнес. Я за них очень рад, что у них такой замечательный бизнес", — пожаловался Кучеренко.

Вчера украинские региональные компании сообщили, что графики возможных почасовых отключений электроэнергии на вторник ввели в Хмельницкой , Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской областях Украины.

Ранее в понедельник директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко рекомендовал жителям Украины быть готовыми к отключениям света на фоне жары и держать гаджеты заряженными.