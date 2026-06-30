Краткий пересказ от РИА ИИ Чествование УПА* на Украине отдаляет страну от ЕС, пишет американский журнал Responsible Statecraft.

Замена гражданского национализма этнолингвистическим отдаляет европейское будущее Украины и может привести к столкновению с европейскими нормами в отношении прав меньшинств.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Чествование УПА* на Украине отдаляет Украину от ЕС, пишет американский журнал Чествование УПА* на Украине отдаляет Украину от ЕС, пишет американский журнал Responsible Statecraft

"<…> (Война на Украине . — Прим. ред.) способствовала реабилитации украинских союзников Третьего рейха. Это серьезная ошибка", — говорится в публикации.

Автор указывает, что все попытки сторонников киевского режима оправдать подобные шаги не выдерживают никакой критики. Кроме того, не желая завершать военные действия, Киев несет все более серьезные убытки — экономические и демографические.

"Чем дольше продолжается война с Россией, тем более отдаленным становится европейское будущее Украины. <…> Это также связано с тем, что замена гражданского национализма этнолингвистическим национализмом ставит Киев на путь столкновения с европейскими нормами в отношении прав меньшинств", — резюмирует издание.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.