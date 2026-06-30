Врач рассказал, что делать, если в ухо попал паук

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-отоларинголог Алигусейн Алиев рассказал, что при попадании паука или насекомого в ухо можно закапать несколько капель теплого масла, чтобы успокоить насекомое, а затем обязательно обратиться к врачу.

Самостоятельно пытаться достать паука пальцами, пинцетом или ватными палочками нельзя, как и промывать ухо водой при боли или выделениях.

Если появились сильная боль, кровь, ухудшение слуха или головокружение, необходимо сразу обратиться за квалифицированной помощью.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Если в ухо попал паук, чтобы успокоить его в качестве временной меры можно закапать несколько капель теплого масла, а затем обязательно обратиться к врачу, рассказал врач-отоларинголог "СМ-Клиника" для детей Алигусейн Алиев.

По словам врача, попадание насекомого или паука в ухо не редкость, особенно за городом, на дачах или в частных домах. Это может вызывать боль, шум и повреждение слухового прохода. Самостоятельно пытаться достать паука пальцами, пинцетом или ватными палочками нельзя, как и промывать ухо водой при боли или выделениях.

"Если ощущаются движение и щекотание, можно попробовать закапать в ухо несколько капель теплого растительного или минерального масла - только при отсутствии подозрения на повреждение барабанной перепонки. После того как насекомое перестанет двигаться, необходимо обратиться к лор-врачу", - сказал Алиев "Газете.Ru"

Алиев добавил, что, если появились сильная боль, кровь, ухудшение слуха или головокружение, лучше не пытаться действовать самостоятельно, а сразу обратиться за квалифицированной помощью. Паука удалят специальными микроинструментами или аспирацией - с помощью тонкой трубки, которая его аккуратно вытягивает.