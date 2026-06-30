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Врач рассказал, что делать, если в ухо попал паук - РИА Новости, 30.06.2026
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14:01 30.06.2026
Врач рассказал, что делать, если в ухо попал паук

Отоларинголог Алиев: если в ухо попал паук, необходимо обратиться к врачу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПаук крестовик обыкновенный
Паук крестовик обыкновенный - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Паук крестовик обыкновенный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-отоларинголог Алигусейн Алиев рассказал, что при попадании паука или насекомого в ухо можно закапать несколько капель теплого масла, чтобы успокоить насекомое, а затем обязательно обратиться к врачу.
  • Самостоятельно пытаться достать паука пальцами, пинцетом или ватными палочками нельзя, как и промывать ухо водой при боли или выделениях.
  • Если появились сильная боль, кровь, ухудшение слуха или головокружение, необходимо сразу обратиться за квалифицированной помощью.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Если в ухо попал паук, чтобы успокоить его в качестве временной меры можно закапать несколько капель теплого масла, а затем обязательно обратиться к врачу, рассказал врач-отоларинголог "СМ-Клиника" для детей Алигусейн Алиев.
По словам врача, попадание насекомого или паука в ухо не редкость, особенно за городом, на дачах или в частных домах. Это может вызывать боль, шум и повреждение слухового прохода. Самостоятельно пытаться достать паука пальцами, пинцетом или ватными палочками нельзя, как и промывать ухо водой при боли или выделениях.
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"Если ощущаются движение и щекотание, можно попробовать закапать в ухо несколько капель теплого растительного или минерального масла - только при отсутствии подозрения на повреждение барабанной перепонки. После того как насекомое перестанет двигаться, необходимо обратиться к лор-врачу", - сказал Алиев "Газете.Ru".
Алиев добавил, что, если появились сильная боль, кровь, ухудшение слуха или головокружение, лучше не пытаться действовать самостоятельно, а сразу обратиться за квалифицированной помощью. Паука удалят специальными микроинструментами или аспирацией - с помощью тонкой трубки, которая его аккуратно вытягивает.
"На приеме врач проводит осмотр с помощью отоскопа или отоэндоскопа... Обычно процедура занимает несколько минут и проходит безболезненно. После удаления при необходимости кожу слухового прохода обрабатывают или назначают специальные капли", - заключил специалист.
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