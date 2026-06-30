Дерзкое заявление главы МИД Эстонии о России всполошило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории
- Эксперт также подверг критике политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что власти Эстонии считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории.
"Эстония, похоже, всячески стремится предоставить Москве все необходимые поводы для ответных мер", —написал Диесен.
Эксперт также раскритиковал политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что после четырех с половиной лет отказа от дипломатических контактов власти страны по-прежнему считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны выступают соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.