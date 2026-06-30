Рейтинг@Mail.ru
Дерзкое заявление главы МИД Эстонии о России всполошило Запад - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 30.06.2026 (обновлено: 16:53 30.06.2026)
Дерзкое заявление главы МИД Эстонии о России всполошило Запад

Диесен раскритиковал заявление главы МИД Эстонии об украинских ударах по России

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории
  • Эксперт также подверг критике политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что власти Эстонии считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории.
В понедельник политик в интервью газете Financial Times заявил, что Эстония не рада залетающим в ее воздушное пространство беспилотникам ВСУ, но не просит Киев прекратить это, назвав падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары Киева по России.
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Перешел черту". Во Франции набросились на Зеленского после взрыва в Монако
Вчера, 10:13
"Эстония, похоже, всячески стремится предоставить Москве все необходимые поводы для ответных мер", —написал Диесен.
Эксперт также раскритиковал политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что после четырех с половиной лет отказа от дипломатических контактов власти страны по-прежнему считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.
В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны выступают соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Плюет в лицо". Наглая выходка Зеленского вызвала гнев в Польше
Вчера, 09:40
 
В миреРоссияНиколай ПатрушевНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала