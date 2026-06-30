Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории

Эксперт также подверг критике политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что власти Эстонии считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал в Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал в соцсети X слова главы эстонского МИД Маргуса Цахкны об ударах Украины по российской территории.

В понедельник политик в интервью газете Financial Times заявил, что Эстония не рада залетающим в ее воздушное пространство беспилотникам ВСУ , но не просит Киев прекратить это, назвав падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники "приемлемой ценой" за удары Киева по России.

"Эстония, похоже, всячески стремится предоставить Москве все необходимые поводы для ответных мер", —написал Диесен.

Эксперт также раскритиковал политику Таллина по переговорам с Россией, отметив, что после четырех с половиной лет отказа от дипломатических контактов власти страны по-прежнему считают, что время для возобновления диалога еще не наступило.

В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Прибалтики. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников.