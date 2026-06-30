Постпред Белоруссии объяснил, почему был нанесен удар по автобусу с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что удар по автобусу с белорусскими детьми направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной.
ООН, 30 июн – РИА Новости. Удар по автобусу с белорусскими детьми направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.
"Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательно направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну", - сказал Рыбаков.
Ударный дрон атаковал 17 июня в Брянской области России гражданский автобус, который перевозил на отдых из Белоруссии в Геленджик белорусский граждан. В результате нападения погибла гражданка Белоруссии, девять человек, шесть из которых – дети, получили ранения различной степени тяжести. Некоторые пострадавшие получили серьезные травмы, угрожающие их жизни. Минск в связи с атакой запросил СБ ООН провести экстренное заседание.