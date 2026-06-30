Постпред Белоруссии объяснил, почему был нанесен удар по автобусу с детьми

ООН, 30 июн – РИА Новости. Удар по автобусу с белорусскими детьми направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.