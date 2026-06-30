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В России выявили генетические маркеры редкого аутоиммунного заболевания ​​ - РИА Новости, 30.06.2026
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08:30 30.06.2026 (обновлено: 13:46 30.06.2026)
В России выявили генетические маркеры редкого аутоиммунного заболевания ​​

В Сеченовском университете выявили генетические маркеры ювенильной склеродермии

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Сеченовского университета выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии.
  • Выявленные генетические особенности могут позволить точнее прогнозировать течение заболевания.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Исследование показало, что полиморфизм ряда генов, участвующих в патогенезе склеродермии, предрасполагает к развитию разных клинических форм болезни", — говорится в релизе.
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В вузе отметили, что следующим этапом работы станет изучение того, как выявленные генетические особенности влияют на эффективность терапии. Исследователи планируют оценить, можно ли использовать эти данные для прогнозирования ответа на стандартное лечение и биологические препараты.
"В перспективе это может стать основой для более точного и персонализированного подхода к лечению детей с ювенильной склеродермией", — заключили в пресс-службе.
Ювенильная склеродермия — редкое хроническое аутоиммунное заболевание, которое развивается у детей и сопровождается воспалением, нарушением работы сосудов и патологическим разрастанием соединительной ткани. Болезнь может протекать в двух основных формах: локализованной, при которой поражаются отдельные участки кожи и подлежащих тканей, и системной — более тяжелой, затрагивающей внутренние органы.
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