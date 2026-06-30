В России выявили генетические маркеры редкого аутоиммунного заболевания ​​

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые Сеченовского университета выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии.

Выявленные генетические особенности могут позволить точнее прогнозировать течение заболевания.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Исследование показало, что полиморфизм ряда генов, участвующих в патогенезе склеродермии, предрасполагает к развитию разных клинических форм болезни", — говорится в релизе.

В вузе отметили, что следующим этапом работы станет изучение того, как выявленные генетические особенности влияют на эффективность терапии. Исследователи планируют оценить, можно ли использовать эти данные для прогнозирования ответа на стандартное лечение и биологические препараты.

"В перспективе это может стать основой для более точного и персонализированного подхода к лечению детей с ювенильной склеродермией", — заключили в пресс-службе.