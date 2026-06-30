Пострадавшего при взрыве в Монако перевезли на вертолете из Ниццы в Тулон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона.
- Спутница бизнесмена, которая также была госпитализирована в Ницце, во вторник покинула операционную, она жива.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при взрыве в Монако, перевезли из Ниццы в больницу Тулона, сообщает издание издание Nice-Matin со ссылкой на источники.
По информации издания, пострадавшего во вторник утром доставили в больницу в Тулоне на вертолете скорой помощи.
Спутница бизнесмена, которая также была госпитализирована в Ницце, во вторник покинула операционную, сообщает Nice-Matin. Она жива.
В понедельник вечером в княжестве произошел взрыв. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. По информации телеканала BFM, одним из раненых оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.