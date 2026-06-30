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В Туапсинском округе сняли режим ЧС - РИА Новости, 30.06.2026
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17:19 30.06.2026 (обновлено: 17:32 30.06.2026)
В Туапсинском округе сняли режим ЧС

Режим ЧС в Туапсе, введенный из-за разлива нефти, сняли

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкВолонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Борис Морозов
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Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсинском муниципальном округе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сняли, сообщает оперативный штаб Кубани.
"В Туапсинском муниципальном округе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки БПЛА 16 и 20 апреля.
Подчеркивается, что на данный момент все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены.
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