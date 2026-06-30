В Туапсинском округе сняли режим ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туапсинском муниципальном округе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Режим ЧС в Туапсинском округе, введенный из-за разлива нефтепродуктов, сняли, сообщает оперативный штаб Кубани.
"В Туапсинском муниципальном округе сняли режим ЧС, введенный из-за разлива нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что нефтепродукты попали в акваторию Черного моря, а также в реку Туапсе из-за пожара. Возгорание произошло после атаки БПЛА 16 и 20 апреля.
Подчеркивается, что на данный момент все работы по уборке прибрежной территории полностью завершены.