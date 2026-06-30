Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники военкомата в Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку.

Мужчина, самостоятельно воспитывавший пятилетнюю дочь, прошел военно-врачебную комиссию и был отправлен в воинскую часть.

Комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации, так как в решении суда о разводе родителей девочки не было указания на лишение матери родительских прав.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Отца-одиночку из Кривого Рога, мобилизованного накануне сотрудниками украинского военкомата, уже отправили в воинскую часть, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на региональный военкомат.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкомата в городе Кривой Рог мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна.

"Отец-одиночка из Кривого Рога, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь, уже прошел ВВК (военно-врачебная комиссия - ред.) и отправлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Утверждается, что решение суда о разводе родителей девочки не содержит указания на лишение матери родительских прав, а потому она тоже обязана заниматься ее воспитанием. На основании этого комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации.