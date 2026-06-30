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Отца-одиночку, мобилизованного на Украине, отправили в часть - РИА Новости, 30.06.2026
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19:59 30.06.2026
Отца-одиночку, мобилизованного на Украине, отправили в часть

Отца-одиночку, мобилизованного в Кривом Роге, отправили в часть

Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Сотрудники ТЦК насильно мобилизуют мужчину . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники военкомата в Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку.
  • Мужчина, самостоятельно воспитывавший пятилетнюю дочь, прошел военно-врачебную комиссию и был отправлен в воинскую часть.
  • Комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации, так как в решении суда о разводе родителей девочки не было указания на лишение матери родительских прав.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Отца-одиночку из Кривого Рога, мобилизованного накануне сотрудниками украинского военкомата, уже отправили в воинскую часть, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на региональный военкомат.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что сотрудники военкомата в городе Кривой Рог мобилизовали отца-одиночку, пока его дочь была в детском саду, из-за чего девочка осталась без единственного опекуна.
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"Отец-одиночка из Кривого Рога, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь, уже прошел ВВК (военно-врачебная комиссия - ред.) и отправлен в воинскую часть", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Утверждается, что решение суда о разводе родителей девочки не содержит указания на лишение матери родительских прав, а потому она тоже обязана заниматься ее воспитанием. На основании этого комиссия военкомата отказала мужчине в отсрочке от мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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