Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять из шестидесяти мобилизованных убежали из автобуса ТЦК в Черкасской области Украины.
- Пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал, что его забрали из поля, где он работал пастухом.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Десять из 60-ти мобилизованных убежали из автобуса ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы) в Черкасской области Украины, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак.
По его словам, он проживал в селе Староселье Черкасской области, где работал пастухом.
"Был с овцами в поле возле границы с Молдавией. ТЦКшники приехали, забрали пару овец и меня забрали. Было много ребят, нас грузили в автобус, нас было шестьдесят, десять убежали", - рассказал пленный.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.