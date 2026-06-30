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Новый молочный цех открыли в якутском селе Абага - РИА Новости, 30.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
10:30 30.06.2026
Новый молочный цех открыли в якутском селе Абага

В Якутии открыли молочный цех мощностью до 3 тонн

© РИА Новости / Виталий БелоусовПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Производство молочной продукции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новый молочный цех СППК "АбагаАгро" открылся в селе Абага мощностью до 3 тонн молока в смену, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Новое производство позволит обеспечивать жителей улуса и социальные учреждения качественной местной продукцией.
"Цех построен благодаря программе поддержки строительства и модернизации сельскохозяйственных объектов малой мощности. Развитие переработки на селе - один из ключевых приоритетов агропромышленного комплекса Якутии", - написал глава региона на платформе "Макс".
Как отметили в пресс-службе республиканского правительства, объект площадью 290 квадратных метров построен на сумму 40,7 миллиона рублей. Из них 34,7 миллиона рублей составляют средства субсидии из государственного бюджета республики в рамках переданных полномочий муниципальным районам по программе поддержки строительства (модернизации) сельскохозяйственных объектов малой мощности.
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Артем Александров обратил внимание на то, что цех в Абаге является одним из лучших в республике. Для снижения себестоимости продукции здесь сооружена автономная котельная с газгольдером.
На текущий год из закупаемого объема в размере 720 тонн сырого молока запланировано производство пастеризованного молока, сливок, сливочного масла и кисломолочных продуктов.
Закуп сырого молока производится у сельхозпроизводителей села Абага. По словам председателя СППК "Абагаагро" Василия Тимофеева, предприятие планирует реализацию молочной продукции через торговые сети улуса и производить поставки в муниципальные дошкольные и образовательные учреждения.
Кроме того, кооператив планирует закуп 12,5 тонны говяжьего мяса и переработку 5,2 тонны полуфабрикатов.
В 2025 году объем заготовки молока по республике превысил 63 тысячи тонн — это рекордный показатель за последние пять лет, на 3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Во всех сельскохозяйственных районах увеличились объемы производства молочной продукции.
Так, в Амгинском улусе объем заготовки молока увеличился на 3% — с 4,6 до 4,89 тысячи тонн. Производство сметаны выросло на 7% (с 14,6 до 15,6 тонн), сливочного масла — на 4% (с 151 до 157 тонн), пастеризованного молока — на 2% (с 20,9 до 21,2 тонн).
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