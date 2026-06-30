Новый молочный цех открыли в якутском селе Абага

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Новый молочный цех СППК "АбагаАгро" открылся в селе Абага мощностью до 3 тонн молока в смену, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Новое производство позволит обеспечивать жителей улуса и социальные учреждения качественной местной продукцией.

"Цех построен благодаря программе поддержки строительства и модернизации сельскохозяйственных объектов малой мощности. Развитие переработки на селе - один из ключевых приоритетов агропромышленного комплекса Якутии", - написал глава региона на платформе "Макс".

Как отметили в пресс-службе республиканского правительства, объект площадью 290 квадратных метров построен на сумму 40,7 миллиона рублей. Из них 34,7 миллиона рублей составляют средства субсидии из государственного бюджета республики в рамках переданных полномочий муниципальным районам по программе поддержки строительства (модернизации) сельскохозяйственных объектов малой мощности.

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Артем Александров обратил внимание на то, что цех в Абаге является одним из лучших в республике. Для снижения себестоимости продукции здесь сооружена автономная котельная с газгольдером.

На текущий год из закупаемого объема в размере 720 тонн сырого молока запланировано производство пастеризованного молока, сливок, сливочного масла и кисломолочных продуктов.

Закуп сырого молока производится у сельхозпроизводителей села Абага. По словам председателя СППК "Абагаагро" Василия Тимофеева, предприятие планирует реализацию молочной продукции через торговые сети улуса и производить поставки в муниципальные дошкольные и образовательные учреждения.

Кроме того, кооператив планирует закуп 12,5 тонны говяжьего мяса и переработку 5,2 тонны полуфабрикатов.

В 2025 году объем заготовки молока по республике превысил 63 тысячи тонн — это рекордный показатель за последние пять лет, на 3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Во всех сельскохозяйственных районах увеличились объемы производства молочной продукции.