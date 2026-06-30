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Прием заявок на участие в программе "Земский тренер" стартовал в Якутии - РИА Новости, 30.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
10:53 30.06.2026
Прием заявок на участие в программе "Земский тренер" стартовал в Якутии

В Якутии начался прием заявок на участие в программе "Земский тренер"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСоревнования по мас-рестлингу в Якутии
Соревнования по мас-рестлингу в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Соревнования по мас-рестлингу в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прием заявок на участие в федеральной программе "Земский тренер" стартовал в Якутии, в этом году открыто 18 вакантных мест для квалифицированных специалистов, готовых работать в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельские территории.
Для Дальневосточного региона предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей, которая осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Участниками программы могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор сроком не менее пяти лет. Кандидат должен иметь гражданство России.
В этом году правила программы были расширены: если раньше участвовать могли только детско-юношеские спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки, то теперь это все учреждения детско-юношеского спорта. Такой шаг значительно расширяет возможности для специалистов.
Министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов отметил, что в прошлом году первыми в Якутии контракт заключили трое тренеров по разным видам спорта.
"Ветеран специальной военной операции, тренер по вольной борьбе Петр Парников успешно работает в селе Петровка Мегино-Кангаласского улуса, тренер по вольной борьбе Петр Суздалов - в Хангаласском районе, тренер по шахматам Мария Охлопкова - в Жатае", - сказал министр.
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