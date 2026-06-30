Прием заявок на участие в программе "Земский тренер" стартовал в Якутии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прием заявок на участие в федеральной программе "Земский тренер" стартовал в Якутии, в этом году открыто 18 вакантных мест для квалифицированных специалистов, готовых работать в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на привлечение квалифицированных кадров в сельские территории.

Для Дальневосточного региона предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей, которая осуществляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Участниками программы могут стать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, готовые заключить трудовой договор сроком не менее пяти лет. Кандидат должен иметь гражданство России.

В этом году правила программы были расширены: если раньше участвовать могли только детско-юношеские спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки, то теперь это все учреждения детско-юношеского спорта. Такой шаг значительно расширяет возможности для специалистов.

Министр по физической культуре и спорту республики Леонид Спиридонов отметил, что в прошлом году первыми в Якутии контракт заключили трое тренеров по разным видам спорта.