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Трамп призвал конгресс отменить право на гражданство по рождению - РИА Новости, 30.06.2026
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20:35 30.06.2026
Трамп призвал конгресс отменить право на гражданство по рождению

Трамп призвал конгресс начать работу над отменой гражданства по рождению

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп призвал конгресс начать работу над отменой права на гражданство по рождению.
  • Верховный суд заблокировал инициативу президента США об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.
  • По мнению Трампа, право на гражданство по рождению можно отменить через конгресс, не прибегая к поправке к конституции.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс США начать работу над отменой права на гражданство по рождению на фоне решения Верховного суда.
Ранее суд заблокировал инициативу американского лидера об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.
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"Верховный суд оставил в силе гражданство по праву рождения, это плохо для нашей страны, но мы можем легко это исправить в конгрессе законодательным путем при поддержке президента," - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, в ходе судебного разбирательства было установлено, что право на гражданство по рождению можно отменить через конгресс, не прибегая к поправке к конституции.
"Конгресс должен уже сегодня начать работу над прекращением дорогостоящего и несправедливого для нашей страны права на гражданство по рождению. Они получат мою полную и безоговорочную поддержку!", - подытожил президент США.
Ранее член Верховного суда Бретт Кавано, согласившийся с решением большинства своих коллег, написал в своей позиции по этому вопросу, что принятый ранее указ Трампа не нарушает конституции, но противоречит федеральному закону о гражданстве, и что конгресс может изменить этот закон или принять новый.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
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