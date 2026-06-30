Рейтинг@Mail.ru
ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 30.06.2026 (обновлено: 18:47 30.06.2026)
ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению

Верховный суд США заблокировал идею Трампа об отмене гражданства по праву почвы

CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США Верховный суд США
Верховный суд США - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 3.0 / Joe Ravi / Верховный суд США
Верховный суд США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.
  • Согласно решению суда, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, являются гражданами с рождения согласно конституции.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей, следует из судебного решения в распоряжении РИА Новости.
"Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны... Согласно конституции, они являются гражданами с рождения", - говорится в тексте решения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Трамп счел коммунизм главной угрозой США
29 июня, 00:52
Автором официального решения стал председатель суда Джон Робертс, к нему присоединились судьи Соня Сотомайор, Елена Каган, Эми Кони Барретт и Кетанджи Браун Джексон. Против выступили судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито и Нил Горсач.
Судья Бретт Кавано согласился с итогом решения, однако не согласен с обоснованием большинства. По его мнению, указ Трампа не нарушает 14-ю поправку к конституции, но противоречит федеральному закону.
Ранее американский лидер заявил, что исполнит решение Верховного суда о гражданстве по рождению, но выразил мнение, что сохранение этой практики будет иметь для страны негативный эффект.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
На Западе предостерегли Трампа от критического шага в отношении России
Вчера, 04:45
 
В миреВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала