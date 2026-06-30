ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.

Согласно решению суда, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, являются гражданами с рождения согласно конституции.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей, следует из судебного решения в распоряжении РИА Новости.

"Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны... Согласно конституции, они являются гражданами с рождения", - говорится в тексте решения.

Автором официального решения стал председатель суда Джон Робертс, к нему присоединились судьи Соня Сотомайор, Елена Каган, Эми Кони Барретт и Кетанджи Браун Джексон. Против выступили судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито и Нил Горсач.

Судья Бретт Кавано согласился с итогом решения, однако не согласен с обоснованием большинства. По его мнению, указ Трампа не нарушает 14-ю поправку к конституции, но противоречит федеральному закону.

Ранее американский лидер заявил, что исполнит решение Верховного суда о гражданстве по рождению, но выразил мнение, что сохранение этой практики будет иметь для страны негативный эффект.