ВС США отказал Трампу в отмене всеобщего права на гражданство по рождению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей.
- Согласно решению суда, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, являются гражданами с рождения согласно конституции.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Верховный суд США заблокировал инициативу президента Дональда Трампа об отмене всеобщего права на американское гражданство у рожденных на территории страны детей, следует из судебного решения в распоряжении РИА Новости.
"Таким образом, дети, рожденные в Соединенных Штатах у родителей, находящихся здесь незаконно или временно, подпадают под юрисдикцию страны... Согласно конституции, они являются гражданами с рождения", - говорится в тексте решения.
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Автором официального решения стал председатель суда Джон Робертс, к нему присоединились судьи Соня Сотомайор, Елена Каган, Эми Кони Барретт и Кетанджи Браун Джексон. Против выступили судьи Кларенс Томас, Сэмюэл Алито и Нил Горсач.
Судья Бретт Кавано согласился с итогом решения, однако не согласен с обоснованием большинства. По его мнению, указ Трампа не нарушает 14-ю поправку к конституции, но противоречит федеральному закону.
Ранее американский лидер заявил, что исполнит решение Верховного суда о гражданстве по рождению, но выразил мнение, что сохранение этой практики будет иметь для страны негативный эффект.
Трамп после вступления в должность на второй срок издал исполнительный указ об отмене всеобщего права на гражданство у детей, рожденных на территории США. Он считает, что норму из 14-й поправки к американской конституции нужно ограничить только теми, чьи родители пребывают в стране на постоянной основе и законно.