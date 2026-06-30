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На Западе предостерегли Трампа от критического шага в отношении России - РИА Новости, 30.06.2026
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04:45 30.06.2026
На Западе предостерегли Трампа от критического шага в отношении России

SC: попытка Трампа оказать давление на Россию не сработает

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский дипломат в отставке Аластер Крук считает, что стиль давления Дональда Трампа неэффективен в отношении России и Ирана.
  • Европейские лидеры пытаются усилить напряженность, чтобы убедить американского президента изменить отношение к Украине.
  • .По его словам, Москва ясно дала понять, что слышит воинственную риторику ЕС и готова дать соразмерный ответ в случае усиления провокаций.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стиль президента США Дональда Трампа, при котором он может попытаться оказать давление на Россию, не сработает, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Strategic Culture.
"Такой стиль давления может сработать в отношении сделок с недвижимостью в Нью-Йорке, но окажется неэффективным как в случае с Ираном, так и с Россией", — предупредил автор.
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При этом, пояснил эксперт, европейские лидеры всеми силами пытаются усилить напряженность, чтобы убедить американского президента изменить отношение к Украине.
"Если это правда (а это, вероятно, так и есть), то европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожар", — пишет Крук.
По его словам, Москва ясно дала понять, что слышит воинственную риторику ЕС и готова дать соразмерный ответ в случае усиления провокаций.
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Путин пояснял, что западные страны пока не дошли до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимают, что последует ответ. При этом члены НАТО, которые дали Киеву возможность запускать БПЛА, не отдают себе отчет о возможных последствиях.
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