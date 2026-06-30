Краткий пересказ от РИА ИИ Британский дипломат в отставке Аластер Крук считает, что стиль давления Дональда Трампа неэффективен в отношении России и Ирана.

Европейские лидеры пытаются усилить напряженность, чтобы убедить американского президента изменить отношение к Украине.

.По его словам, Москва ясно дала понять, что слышит воинственную риторику ЕС и готова дать соразмерный ответ в случае усиления провокаций.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стиль президента США Дональда Трампа, при котором он может попытаться оказать давление на Россию, не сработает, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Стиль президента США Дональда Трампа, при котором он может попытаться оказать давление на Россию, не сработает, такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в статье для портала Strategic Culture

"Такой стиль давления может сработать в отношении сделок с недвижимостью в Нью-Йорке, но окажется неэффективным как в случае с Ираном , так и с Россией", — предупредил автор.

При этом, пояснил эксперт, европейские лидеры всеми силами пытаются усилить напряженность, чтобы убедить американского президента изменить отношение к Украине

"Если это правда (а это, вероятно, так и есть), то европейцы играют со спичками и рискуют устроить пожар", — пишет Крук.

По его словам, Москва ясно дала понять, что слышит воинственную риторику ЕС и готова дать соразмерный ответ в случае усиления провокаций.

На прошлой неделе на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле Владимир Путин предупредил, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. При этом Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внутренние и внешние угрозы.