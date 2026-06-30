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Трамп потребовал снизить цены на бензин, пригрозив неприятностями с законом - РИА Новости, 30.06.2026
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03:42 30.06.2026
Трамп потребовал снизить цены на бензин, пригрозив неприятностями с законом

Трамп под угрозой проблем с законом потребовал, чтобы цены на бензин снизились

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп потребовал от продавцов бензина немедленно снизить цены на топливо.
  • Трамп назвал приемлемой цену в 2,5 доллара за галлон и пригрозил неприятностями с законом тем, кто не выполнит требование.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в заявлении в своей соцсети Truth Social потребовал от продавцов бензина немедленно снизить цены на топливо, пригрозив неприятностями с законом всем, кто ослушается.
"Продавцы бензина должны снизить цены немедленно! Они слишком высоки, учитывая, что нефть сейчас стоит 68 долларов за баррель и дешевеет", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что продавцы бензина "должны быстро отреагировать на это заявление". "Никакого завышения цен не будет, это полностью незаконно. Если продавцы не сделают этого, их ожидают большие проблемы", - сказал Трамп.
Приемлемой президент США назвал цену в 2,5 доллара за галлон (около 3,8 литра).
От властей штата Калифорния, где средняя цена выше, чем по стране, Трамп потребовал снизить налог на бензин, чтобы вскоре он не стал выше стоимости самого продукта. "Соединенные Штаты этого не потерпят, как и жители Калифорнии", - заявил Трамп.
Средняя цена на бензин в США сейчас 3,8 доллара за галлон, в Калифорнии - 5,5 доллара. 2,5 доллара за галлон топливо в последний раз стоило в начале 2021 года.
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