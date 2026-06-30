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Успехи России на поле боя в ходе СВО очевидны, заявил британский политик - РИА Новости, 30.06.2026
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Успехи России на поле боя в ходе СВО очевидны, заявил британский политик

Гэллоуэй: успехи ВС России на поле боя в ходе СВО очевидны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джордж Гэллоуэй, лидер Партии труда Британии, заявил в Пекине об ускорении темпов продвижения ВС России в ходе СВО.
  • По его словам, западные политики не способны правильно оценить происходящее и не видят продвижения линии фронта в пользу России.
  • Гэллоуэй отметил, что российский народ не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты.
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Ускорение темпов продвижения ВС РФ в ходе СВО очевидно каждому, кто умеет читать карту, однако большинство западных лидеров не способны правильно оценить происходящее, заявил в Пекине лидер Партии труда Британии Джордж Гэллоуэй.
Во вторник на территории Российского культурного центра в китайской столице состоялась лекция британского социалиста, семикратного члена Палаты общин Великобритании, лидера Партии труда Британии (Workers Party of Britain) Гэллоуэя на тему "Почему Запад выступает против России".
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"Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты", - сказал он.
По словам Гэллоуэя, западные политики "не способны увидеть линию фронта длиной в тысячу миль, которая постоянно продвигается в пользу российской специальной военной операции". Он также выразил уверенность, что российский народ "никогда не сдастся, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты".
Как отметил Галлоуэй, западные политики считают, что могут ослабить Россию, "играя на теме военной усталости".
"Любой, кто бывал в Москве, знает, что это, вероятно, один из самых процветающих столичных городов мира - при всем уважении к другим столицам", - сказал он, добавив, что сегодня жители российской столицы "не теряют мужества, не теряют веры и уверенности в руководстве" страны.
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