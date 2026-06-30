В Сумах прогремел новый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.

В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее этот же телеканал сообщал о взрыве в Сумах.

"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".