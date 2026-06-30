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TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за нарушение закона России - РИА Новости, 30.06.2026
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18:43 30.06.2026
TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за нарушение закона России

Суд оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ контролировать ЛГБТ-контент

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ-контента* в социальной сети.
  • Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 КоАП РФ.
  • Защита организации не согласилась с административным протоколом и просила прекратить производство по делу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ-контента* в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На компанию TikTok Pte. Ltd зарегистрировали административный протокол после заявления Роскомнадзора. В ходе мониторинга ведомство обнаружило запрещенный контент о нетрадиционных сексуальных отношениях*.
"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - огласила решения судья.
Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации).
Защита организации в ходе заседания заявляла, что не согласна с административным протоколом и просила прекратить производство по делу, так как, по словам адвоката, социальная сеть приняла все меры по ограничению запрещенного контента.
Весной компанию уже штрафовали на 7 миллионов рублей по той же статье, но по части 3 - за повторное нарушение.
Также, как сообщали РИА Новости, в понедельник Таганский суд признал виновными мессенджер Telegram и компании Twitch Interactive, Inc, Pinterest и Likeme Pte.Ltd и Pinterest Inc. в неосуществлении мониторинга. Все четыре организации также оштрафованы на 3 миллиона 500 тысяч рублей каждая.

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