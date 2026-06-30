TikTok оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за нарушение закона России

Краткий пересказ от РИА ИИ Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ-контента* в социальной сети.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 КоАП РФ.

Защита организации не согласилась с административным протоколом и просила прекратить производство по делу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd на 3 миллиона 500 тысяч рублей за отказ осуществлять мониторинг ЛГБТ-контента* в социальной сети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На компанию TikTok Pte. Ltd зарегистрировали административный протокол после заявления Роскомнадзора. В ходе мониторинга ведомство обнаружило запрещенный контент о нетрадиционных сексуальных отношениях*.

"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 500 тысяч рублей", - огласила решения судья.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации).

Защита организации в ходе заседания заявляла, что не согласна с административным протоколом и просила прекратить производство по делу, так как, по словам адвоката, социальная сеть приняла все меры по ограничению запрещенного контента.

Весной компанию уже штрафовали на 7 миллионов рублей по той же статье, но по части 3 - за повторное нарушение.