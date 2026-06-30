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Суд продлил арест адвокату, обвиняемому в крупном мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2026
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16:12 30.06.2026
Суд продлил арест адвокату, обвиняемому в крупном мошенничестве

Суд продлил арест обвиняемому в крупном мошенничестве адвокату Карабанову

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлександр Карабанов
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Александр Карабанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замоскворецкий суд Москвы на месяц продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
  • Карабанов полностью признал вину и дал подробные показания, но следователь настаивал на продлении срока ареста, указав, что обвиняемый может прибегнуть к обширным связям для воспрепятствования расследованию.
  • По данным следствия, Карабанов убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах, и потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на месяц продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц, до 4 августа 2026 года", - решил суд.
Карабанова в начале мая отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обвиняемый просил смягчить меру пресечения, так как "нахождение в СИЗО не имеет никакого смысла" – следствие собрало необходимые доказательства по делу, оно фактически раскрыто, препятствовать или сбегать он не собирается, а загранпаспорт находится у правоохранителей.
Следователь настаивал на продлении срока ареста, указав, что Карабанов, находясь на свободе, может прибегнуть к обширным связям для воспрепятствования расследованию.
По данным следствия, в ноябре 2024 года гендиректор фирмы, в отношении которого возбудили дело о хищениях на поставках продукции для концерна "Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах. Он потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей, 2 миллиона в качестве аванса были переданы 26 ноября в помещении коллегии адвокатов на Маросейке.
В СК РФ заявляли, что Карабанов фактически не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования, полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.
Вину Карабанов полностью признал и дал подробные показания. Его имущество арестовано на сумму, "в десятки раз" превышающую ущерб по делу, подчеркивал сам фигурант.
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