Суд продлил арест адвокату, обвиняемому в крупном мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы на месяц продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

Карабанов полностью признал вину и дал подробные показания, но следователь настаивал на продлении срока ареста, указав, что обвиняемый может прибегнуть к обширным связям для воспрепятствования расследованию.

По данным следствия, Карабанов убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах, и потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на месяц продлил срок ареста адвокату Александру Карабанову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц, до 4 августа 2026 года", - решил суд.

Карабанова в начале мая отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемый просил смягчить меру пресечения, так как "нахождение в СИЗО не имеет никакого смысла" – следствие собрало необходимые доказательства по делу, оно фактически раскрыто, препятствовать или сбегать он не собирается, а загранпаспорт находится у правоохранителей.

Следователь настаивал на продлении срока ареста, указав, что Карабанов, находясь на свободе, может прибегнуть к обширным связям для воспрепятствования расследованию.

По данным следствия, в ноябре 2024 года гендиректор фирмы, в отношении которого возбудили дело о хищениях на поставках продукции для концерна "Калашников", обратился за юридической помощью к Карабанову. Адвокат убедил мужчину, что может повлиять на ход расследования через связи в правоохранительных органах. Он потребовал за свои услуги 7 миллионов рублей, 2 миллиона в качестве аванса были переданы 26 ноября в помещении коллегии адвокатов на Маросейке.

СК РФ заявляли, что Карабанов фактически не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования, полученными средствами распорядился по собственному усмотрению.