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Суд в Кузбассе арестовал до 27 августа обвиняемого в убийстве девочки - РИА Новости, 30.06.2026
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10:12 30.06.2026
Суд в Кузбассе арестовал до 27 августа обвиняемого в убийстве девочки

Суд в Кемерово арестовал до 27 августа обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

© РИА НовостиОбвиняемый в убийстве 12-летней девочки в суде Кемерово
Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в суде Кемерово
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный районный суд Кемерово арестовал Андрея Мочалина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.
  • Школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась, а 28 июня СК сообщил, что девочку нашли убитой.
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 27 августа Андрея Мочалина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным правоохранителей, школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. СК РФ 28 июня сообщил, что девочку нашли убитой. Также был установлен и задержан причастный к преступлению ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местный житель.
«
"Суд... постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мочалина Андрея Петровича... сроком на один месяц, 30 суток... до 27.08 2026 года", - сказал судья.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, он вышел на свободу только в мае 2026 года.
Следователи СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Во вторник сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании ребенка
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