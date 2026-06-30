Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в суде Кемерово

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в суде Кемерово

Суд в Кузбассе арестовал до 27 августа обвиняемого в убийстве девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральный районный суд Кемерово арестовал Андрея Мочалина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.

Школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась, а 28 июня СК сообщил, что девочку нашли убитой.

КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 27 августа Андрея Мочалина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным правоохранителей, школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. СК РФ 28 июня сообщил, что девочку нашли убитой. Также был установлен и задержан причастный к преступлению ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего местный житель.

« "Суд... постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мочалина Андрея Петровича... сроком на один месяц, 30 суток... до 27.08 2026 года", - сказал судья.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, он вышел на свободу только в мае 2026 года.