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Суд в США отменил финальное досудебное слушание по делу ученой из России - РИА Новости, 30.06.2026
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01:35 30.06.2026
Суд в США отменил финальное досудебное слушание по делу ученой из России

Суд в США отменил финальное досудебное слушание по делу ученой из РФ Петровой

© Фото : Cora AndersonКсения Петрова
Ксения Петрова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Cora Anderson
Ксения Петрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в США отменил назначенное на 30 июня 2026 года заключительное досудебное слушание по делу Ксении Петровой.
  • Судья одобрила перенос слушания на две недели, но точные дата и время нового заседания пока не определены.
  • Слушание по делу Петровой неоднократно переносили из-за спора сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в США отменил назначенное на вторник заключительное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушек, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Уведомление об отмене назначенного на 30 июня 2026 года заседания с участием судьи (Джудит - ред.) Дейн по делу Ксении Петровой", - говорится в документе.
Судья 26 июня одобрила перенос слушания, назначенного на 30 июня, на две недели. При этом точные дата и время нового заседания пока не определены.
Слушание по делу Петровой неоднократно переносили из-за продолжающегося спора сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела. В предыдущий раз его перенесли с 5-го на 30 июня.
В поданном 1 июня меморандуме защита Петровой привела дополнительные аргументы в поддержку своей версии о том, что уголовное преследование связано с ее попытками оспорить задержание.
Прокуратура в мае заявила, что подтверждений этой версии представлено не было. При этом 12 июня сторона обвинения указала, что защита, по ее мнению, неверно истолковала требования американского законодательства и из-за этого привела нерелевантные аргументы.
Петрова в феврале 2025 года прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. После этого пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать исследовательницу. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело о контрабанде.
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