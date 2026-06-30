Суд в США отменил финальное досудебное слушание по делу ученой из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в США отменил назначенное на 30 июня 2026 года заключительное досудебное слушание по делу Ксении Петровой.

Судья одобрила перенос слушания на две недели, но точные дата и время нового заседания пока не определены.

Слушание по делу Петровой неоднократно переносили из-за спора сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в США отменил назначенное на вторник заключительное досудебное слушание по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой, обвиняемой в контрабанде эмбрионов лягушек, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Уведомление об отмене назначенного на 30 июня 2026 года заседания с участием судьи (Джудит - ред.) Дейн по делу Ксении Петровой", - говорится в документе.

Судья 26 июня одобрила перенос слушания, назначенного на 30 июня, на две недели. При этом точные дата и время нового заседания пока не определены.

Слушание по делу Петровой неоднократно переносили из-за продолжающегося спора сторон вокруг решения суда о раскрытии документов, касающихся обстоятельств возбуждения уголовного дела. В предыдущий раз его перенесли с 5-го на 30 июня.

В поданном 1 июня меморандуме защита Петровой привела дополнительные аргументы в поддержку своей версии о том, что уголовное преследование связано с ее попытками оспорить задержание.

Прокуратура в мае заявила, что подтверждений этой версии представлено не было. При этом 12 июня сторона обвинения указала, что защита, по ее мнению, неверно истолковала требования американского законодательства и из-за этого привела нерелевантные аргументы.