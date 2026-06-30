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СМИ: США модернизируют ядерный арсенал подводных лодок - РИА Новости, 30.06.2026
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02:33 30.06.2026
СМИ: США модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

Interesting Engineering: США модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

© Фото : PA3 MARY LARKIN JONESАтомная подводная лодка ВМС США USS Helena
Атомная подводная лодка ВМС США USS Helena - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : PA3 MARY LARKIN JONES
Атомная подводная лодка ВМС США USS Helena . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США разрабатывают первую за последние 40 лет ядерную боеголовку W93/Mk7 и новую баллистическую ракету Trident II D5LE2.
  • С 2027 по 2031 год США планируют передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia ежегодно.
  • Ядерная боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их новых подлодок типа Dreadnought.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США разрабатывают первую за последние 40 лет ядерную боеголовку и новую баллистическую ракету для стратегических атомных подводных лодок, сообщает портал Interesting Engineering со ссылкой на данные управления закупок и программ стратегических систем ВМС США.
По информации портала, в период с 2027 по 2031 финансовый год США планируют передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia ежегодно.
"По данным управления закупок и программ стратегических систем ВМС США, в основе программы модернизации лежат ракета Trident II D5LE2 и боеголовка W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегические силы сдерживания ВМС во второй половине века", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, ядерная боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их новых подлодок типа Dreadnought.
В сообщении отмечается, что предыдущая версия ракеты Trident II исчерпает свой потенциал к 2040-м годам. Проект гибридной конструкции Trident II D5LE2 находится на стадии разработки, установка на корабли намечена на 2039 год.
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