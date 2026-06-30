СМИ: США модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

"По данным управления закупок и программ стратегических систем ВМС США, в основе программы модернизации лежат ракета Trident II D5LE2 и боеголовка W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегические силы сдерживания ВМС во второй половине века", - говорится в публикации.