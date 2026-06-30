СМИ: США модернизируют ядерный арсенал подводных лодок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США разрабатывают первую за последние 40 лет ядерную боеголовку W93/Mk7 и новую баллистическую ракету Trident II D5LE2.
- С 2027 по 2031 год США планируют передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia ежегодно.
- Ядерная боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их новых подлодок типа Dreadnought.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США разрабатывают первую за последние 40 лет ядерную боеголовку и новую баллистическую ракету для стратегических атомных подводных лодок, сообщает портал Interesting Engineering со ссылкой на данные управления закупок и программ стратегических систем ВМС США.
По информации портала, в период с 2027 по 2031 финансовый год США планируют передавать флоту не менее одной атомной подлодки класса Columbia ежегодно.
"По данным управления закупок и программ стратегических систем ВМС США, в основе программы модернизации лежат ракета Trident II D5LE2 и боеголовка W93/Mk7, которые в совокупности призваны поддерживать стратегические силы сдерживания ВМС во второй половине века", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, ядерная боеголовка W93/Mk7 разрабатывается совместно с Великобританией для их новых подлодок типа Dreadnought.
В сообщении отмечается, что предыдущая версия ракеты Trident II исчерпает свой потенциал к 2040-м годам. Проект гибридной конструкции Trident II D5LE2 находится на стадии разработки, установка на корабли намечена на 2039 год.