Радио Sputnik запускает вещание в Хабаровске и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Радио Sputnik запустило вещание в Хабаровске, старт эфиру дал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Добро пожаловать в нашу большую вселенную, где у каждого есть свой спутник, — сказал он, обращаясь к слушателям. — Радио Sputnik — это тепло, точность, скорость, юмор и азарт. Настраивайтесь и выходите с нами на новую орбиту".

© Sputnik Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске © Sputnik Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске

Первым гостем эфира стал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который нажал кнопку и буквально запустил вещание Sputnik на Дальнем Востоке.

"У нас очень богатые традиции радиовещания. Мы одни из пионеров радио на Дальнем Востоке, и поэтому сочетание опыта и новизны непременно дадут отличный результат. В добрый путь!" — сказал он.

По словам руководителя радио Sputnik Маргариты Некрасовой, работа над началом вещания в Хабаровске велась долго и скрупулезно.

"Дальний Восток всегда был вызовом — и для русских первопроходцев, и для современных путешественников, и для жителей региона. Он стал вызовом и для нас, приятным и ответственным одновременно, — отметила она. — В наших планах — рассказывать обо всем, что происходит на Дальнем Востоке и волнует жителей региона. Мы будем делать это, как всегда, профессионально и беспристрастно, приглашая к разговору первых лиц и ньюсмейкеров, политиков и чиновников, общественных и культурных деятелей. Надеемся на открытый диалог и эфиры без помех".

Прямой эфир радиостанции "Радио Sputnik Хабаровск" доступен на частоте 93.8 FM, в соцсетях и на платформе "Макс". Программы выходят по будням с 08:00 до 10:00.