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Радио Sputnik запускает вещание в Хабаровске и на Дальнем Востоке - РИА Новости, 30.06.2026
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09:29 30.06.2026 (обновлено: 17:07 30.06.2026)

Радио Sputnik запускает вещание в Хабаровске и на Дальнем Востоке

© SputnikГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Радио Sputnik запустило вещание в Хабаровске, старт эфиру дал генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Добро пожаловать в нашу большую вселенную, где у каждого есть свой спутник, — сказал он, обращаясь к слушателям. — Радио Sputnik — это тепло, точность, скорость, юмор и азарт. Настраивайтесь и выходите с нами на новую орбиту".
© SputnikГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в студии радио Sputnik в Хабаровске
Первым гостем эфира стал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который нажал кнопку и буквально запустил вещание Sputnik на Дальнем Востоке.
"У нас очень богатые традиции радиовещания. Мы одни из пионеров радио на Дальнем Востоке, и поэтому сочетание опыта и новизны непременно дадут отличный результат. В добрый путь!" — сказал он.
По словам руководителя радио Sputnik Маргариты Некрасовой, работа над началом вещания в Хабаровске велась долго и скрупулезно.
"Дальний Восток всегда был вызовом — и для русских первопроходцев, и для современных путешественников, и для жителей региона. Он стал вызовом и для нас, приятным и ответственным одновременно, — отметила она. — В наших планах — рассказывать обо всем, что происходит на Дальнем Востоке и волнует жителей региона. Мы будем делать это, как всегда, профессионально и беспристрастно, приглашая к разговору первых лиц и ньюсмейкеров, политиков и чиновников, общественных и культурных деятелей. Надеемся на открытый диалог и эфиры без помех".
Прямой эфир радиостанции "Радио Sputnik Хабаровск" доступен на частоте 93.8 FM, в соцсетях и на платформе "Макс". Программы выходят по будням с 08:00 до 10:00.
Радио Sputnik — информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием в FM-диапазоне и в интернете. Входит в международную медиагруппу "Россия сегодня".
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