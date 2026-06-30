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Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 30.06.2026
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19:01 30.06.2026

Спецоперация, 30 июня: ВС России освободили три населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская армия освободила населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области, а также Малиновку в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 1395 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях спецоперации за минувшие сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
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Также средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 419 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Внимание международного сообщества

Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступные действия киевского режима, от которых страдают гражданские лица, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки БПЛА на Подмосковье.

Обстановка в Красном Лимане

Украинские военнослужащие в Красном Лимане в ДНР сидят в апатии по подвалам, с их стороны отмечается лишь очаговое сопротивление, сообщил командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Камчатка.
Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие заняли в населенном пункте 54 здания, уничтожив более 30 украинских боевиков за сутки.
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Бои за Константиновку

Российские операторы БПЛА поразили замаскированный танк Leopard в Константиновке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин, отметив, что изоляция населенного пункта завершается, попыток у боевиков ВСУ покинуть город почти нет, бойцы ВС РФ не оставляют противнику никаких шансов.
Также Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила 30 зданий в населенном пункте за сутки, уничтожив до 90 украинских военнослужащих.
Украинские боевики ударным дроном убили пожилого мирного жителя, который пытался выйти из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 77-го полка "Южной" группировки с позывным Снегирь.

"Труболеты"

Российские военные обнаружили, что украинские силы применяют ложные БПЛА, изготовленные из канализационных труб, рассказал РИА Новости старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Омск.
Такие аппараты, получившие среди военных название "труболет", используются для перегрузки систем ПВО и не несут боевой нагрузки. Они представляют собой дешевую ложную цель, предназначенную для отвлечения средств поражения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДмитрий ПесковДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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