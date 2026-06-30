Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк выступил партнером благотворительного забега в Москве - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 30.06.2026
Совкомбанк выступил партнером благотворительного забега в Москве

Совкомбанк стал партнером благотворительного забега "Самое время жить"

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаБлаготворительный забег в Москве
Благотворительный забег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Благотворительный забег в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совкомбанк и благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" выступили партнерами пятого юбилейного благотворительного забега от Фонда борьбы с лейкемией "Самое время жить", сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие прошло 27 июня в парке Победы в Москве и собрало более 3 тысяч участников, болельщиков и гостей.
На соревновании было пять дистанций. Самая короткая (500 метров) предназначалась для детей до шести лет и их родителей, ребята от семи до 13 лет пробежали один километр. Взрослые стартовали в дистанциях от двух до 10 километров. Юбилейный благотворительный забег всего собрал более 22 миллионов рублей в пользу Фонда борьбы с лейкемией. Забег поддержала также спортивная команда от Совкомбанка – сотрудники заняли третье место среди команд.
"На таких событиях особенно ясно видно: благотворительность может быть по-настоящему живой, яркой и объединяющей. Люди приходят сюда бежать, поддерживать, проводить время с семьей — и одновременно помогать. Именно эту идею разделяет Совкомбанк: даже один простой шаг может превратиться в реальную помощь, а вместе такие шаги дают огромный результат", — отметил директор департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.
 
СовкомбанкМоскваБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала