Совкомбанк выступил партнером благотворительного забега в Москве

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Совкомбанк и благотворительная платформа "Совкомбанк про добро" выступили партнерами пятого юбилейного благотворительного забега от Фонда борьбы с лейкемией "Самое время жить", сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие прошло 27 июня в парке Победы в Москве и собрало более 3 тысяч участников, болельщиков и гостей.

На соревновании было пять дистанций. Самая короткая (500 метров) предназначалась для детей до шести лет и их родителей, ребята от семи до 13 лет пробежали один километр. Взрослые стартовали в дистанциях от двух до 10 километров. Юбилейный благотворительный забег всего собрал более 22 миллионов рублей в пользу Фонда борьбы с лейкемией. Забег поддержала также спортивная команда от Совкомбанка – сотрудники заняли третье место среди команд.