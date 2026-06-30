Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что сновидения используются мозгом для обработки накопленной за день информации.
- Сны не являются вещими, они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации, они не являются вещими, рассказал сомнолог Роман Бузунов.
"Сновидение - это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде. С другой стороны, есть много мифов о вещих снах. На самом деле это некий прогноз", - сказал Бузунов NEWS.ru.
По словам эксперта, сны - это лишь прогноз, основанный на анализе накопленной информации. Они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
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