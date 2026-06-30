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Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях - РИА Новости, 30.06.2026
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13:33 30.06.2026
Сомнолог развеял миф о снах как о предсказаниях

Бузунов: мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации

© Фото : Unspalsh/Vladislav MuslakovДевушка во время сна
Девушка во время сна - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Unspalsh/Vladislav Muslakov
Девушка во время сна . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сомнолог Роман Бузунов рассказал, что сновидения используются мозгом для обработки накопленной за день информации.
  • Сны не являются вещими, они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мозг использует сновидения для обработки накопленной за день информации, они не являются вещими, рассказал сомнолог Роман Бузунов.
"Сновидение - это обработка информации, которую мы накопили в оперативной памяти, плюс что-то из долговременной памяти. Таким образом мозг обрабатывает информацию. Это важно с точки зрения адаптации к окружающей среде. С другой стороны, есть много мифов о вещих снах. На самом деле это некий прогноз", - сказал Бузунов NEWS.ru.
По словам эксперта, сны - это лишь прогноз, основанный на анализе накопленной информации. Они могут дать представление о возможном развитии событий, но не являются точным предсказанием.
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