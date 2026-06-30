СК возбудил дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Батайске в Ростовской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое подростков 14 и 15 лет.
- Следственный отдел по городу Батайск возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в Батайске Ростовской области, сообщило СУСК России по региону.
"По данному факту следственным отделом по городу Батайск следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при пожаре погибли двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допросы собственников дома и очевидцев произошедшего.