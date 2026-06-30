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СК возбудил дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске - РИА Новости, 30.06.2026
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17:15 30.06.2026 (обновлено: 17:19 30.06.2026)
СК возбудил дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске

СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области Последствия пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области
Последствия пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Последствия пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Батайске в Ростовской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое подростков 14 и 15 лет.
  • Следственный отдел по городу Батайск возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в Батайске Ростовской области, сообщило СУСК России по региону.
Ранее областной главк МЧС России сообщил, что во вторник утром в частном доме на улице 2-я Полтавская, 43 в Батайске произошел пожар. На месте были обнаружены тела двух детей.
"По данному факту следственным отделом по городу Батайск следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при пожаре погибли двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допросы собственников дома и очевидцев произошедшего.
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ПроисшествияБатайскРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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