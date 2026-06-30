В Подмосковье арестовали четырех фигурантов дела об отравлении наркотиками

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал четырех фигурантов дела об отравлении наркотиками в Солнечногорске, в результате которого скончались два человека и еще семь пострадали, сообщили в прокуратуре и ГСУ СК РФ Подмосковья.