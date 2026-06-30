В Подмосковье арестовали четырех фигурантов дела об отравлении наркотиками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Солнечногорске два человека скончались и семеро пострадали из-за отравления наркотиками во время празднования дня рождения.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Суд арестовал четырех мужчин по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, они будут находиться под стражей до 28 августа.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Суд арестовал четырех фигурантов дела об отравлении наркотиками в Солнечногорске, в результате которого скончались два человека и еще семь пострадали, сообщили в прокуратуре и ГСУ СК РФ Подмосковья.
Ранее в ведомствах рассказали, что 27 июня в Солнечногорске во время празднования дня рождения из-за отравления наркотиками два человека скончались, семеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, четырем мужчинам предъявлено обвинение по статьям о покушении на сбыт и незаконном сбыте наркотиков.
«
"Судом арестованы четверо мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ, пунктами "а, г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере)", - говорится в официальном канале подмосковного главка СК РФ на платформе "Макс".
В прокуратуре области добавили, что суд заключил обвиняемых под стражу до 28 августа.