Украинского пулеметчика осудили на 16 лет за теракты в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский пулеметчик Назарий Боднар признан виновным в совершении террористического акта в Курской области.
- Он приговорен к 16 годам лишения свободы, первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что весной 2025 года Назарий Боднар с оружием в составе воинского подразделения пересек госграницу РФ. Участвуя в блокировании и удержании территории поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, Боднар наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих.
Боднар признан виновным в совершении террористического акта. "Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".