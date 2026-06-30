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Украинского пулеметчика осудили на 16 лет за теракты в Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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13:23 30.06.2026
Украинского пулеметчика осудили на 16 лет за теракты в Курской области

СК: украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский пулеметчик Назарий Боднар признан виновным в совершении террористического акта в Курской области.
  • Он приговорен к 16 годам лишения свободы, первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что весной 2025 года Назарий Боднар с оружием в составе воинского подразделения пересек госграницу РФ. Участвуя в блокировании и удержании территории поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, Боднар наблюдал за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих.
Боднар признан виновным в совершении террористического акта. "Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
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