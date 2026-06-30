СК: ВСУ применили иностранный БПЛА при атаке по сотрудникам МЧС в Донецке

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские военные применили ударный беспилотник иностранного производства при повторной атаке на сотрудников МЧС в ночь на вторник в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ.

"На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства, фрагменты и осколки от которых будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал он.