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СК: ВСУ применили иностранный БПЛА при атаке по сотрудникам МЧС в Донецке - РИА Новости, 30.06.2026
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11:56 30.06.2026
СК: ВСУ применили иностранный БПЛА при атаке по сотрудникам МЧС в Донецке

СК: ВСУ применили БПЛА иностранного производства при атаке по МЧС в Донецке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные применили ударный беспилотник иностранного производства при атаке на сотрудников МЧС в Донецке.
  • В результате второй атаки один сотрудник МЧС погиб, еще трое получили ранения.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские военные применили ударный беспилотник иностранного производства при повторной атаке на сотрудников МЧС в ночь на вторник в Донецке, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета РФ.
"На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства, фрагменты и осколки от которых будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства", - сказал он.
Во вторник в МЧС России по ДНР сообщали, что спасатели, прибывшие для тушения грузовых автомобилей в результате прилета БПЛА, подверглись второй атаке, в результате чего один сотрудник МЧС погиб, еще трое получили ранения.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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