Рейтинг@Mail.ru
Суд заключил под стражу шестую обвиняемую в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 30.06.2026
Суд заключил под стражу шестую обвиняемую в убийстве студента в Омске

СК: суд заключил под стражу шестую обвиняемую в убийстве студента в Омске

© Фото : СУ СК России по Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : СУ СК России по Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске арестовали шестую обвиняемую по делу о жестоком убийстве студента.
  • Тело 20-летнего студента-историка с ножевыми ранениями нашли на пустыре около Сыропятского тракта в Омске.
ОМСК, 30 июн – РИА Новости. Шестую обвиняемую арестовали по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК России.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские на пустыре около Сыропятского тракта в Омске нашли тело молодого человека с ножевыми ранениями. По обвинению в убийстве были арестованы пятеро фигурантов.
"Шестая обвиняемая арестована", - сказал собеседник агентства.
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Названа основная версия убийства студента в Омске
Вчера, 06:29
 
ПроисшествияРоссияОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала