Суд заключил под стражу шестую обвиняемую в убийстве студента в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске арестовали шестую обвиняемую по делу о жестоком убийстве студента.
- Тело 20-летнего студента-историка с ножевыми ранениями нашли на пустыре около Сыропятского тракта в Омске.
ОМСК, 30 июн – РИА Новости. Шестую обвиняемую арестовали по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК России.
Мать 20-летнего студента-историка сообщила в полицию о пропаже сына 21 июня. Позже полицейские на пустыре около Сыропятского тракта в Омске нашли тело молодого человека с ножевыми ранениями. По обвинению в убийстве были арестованы пятеро фигурантов.
"Шестая обвиняемая арестована", - сказал собеседник агентства.