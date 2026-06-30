Раввин поблагодарил ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники ведомства предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм после предотвращения поджога синагоги в Ярославле.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что был задержан сторонник международной террористической организации, который установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии, и планировал поджечь синагогу в Ярославле. Задержанный рассказал на видео от ФСБ, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.

"От имени Федерации еврейских общин России выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности за высокий профессионализм, бдительность и верность своему долгу", - написал раввин Борода в сообщении, распространенном пресс-службой ФЕОР.

По его словам, для религиозных общин вопросы безопасности имеют особое значение.

"Благодаря работе сотрудников специальных служб обеспечивается не только защита жизни и здоровья граждан, но и возможность для представителей всех традиционных религий России свободно исповедовать свою веру, посещать храмы, синагоги, мечети и другие места молитвы. Забота о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей невозможна без мира, общественного согласия и надежной защиты верующих всех конфессий", - отметил президент ФЕОР.