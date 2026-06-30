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Раввин поблагодарил ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле - РИА Новости, 30.06.2026
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Религия
 
16:51 30.06.2026
Раввин поблагодарил ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле

Раввин Борода поблагодарил ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.
  • Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение поджога синагоги в Ярославле.
  • Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что сотрудники ведомства предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержав сторонника международной террористической организации.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм после предотвращения поджога синагоги в Ярославле.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что был задержан сторонник международной террористической организации, который установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии, и планировал поджечь синагогу в Ярославле. Задержанный рассказал на видео от ФСБ, что ему дали такое задание из-за палестино-израильского конфликта. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
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Еврейская община поблагодарила ФСБ за предотвращение поджога синагоги
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"От имени Федерации еврейских общин России выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности за высокий профессионализм, бдительность и верность своему долгу", - написал раввин Борода в сообщении, распространенном пресс-службой ФЕОР.
По его словам, для религиозных общин вопросы безопасности имеют особое значение.
"Благодаря работе сотрудников специальных служб обеспечивается не только защита жизни и здоровья граждан, но и возможность для представителей всех традиционных религий России свободно исповедовать свою веру, посещать храмы, синагоги, мечети и другие места молитвы. Забота о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей невозможна без мира, общественного согласия и надежной защиты верующих всех конфессий", - отметил президент ФЕОР.
Он подчеркнул, что терроризм не имеет и не может иметь никакого оправдания, ведь его цель — "посеять страх, разрушить общественное согласие и мирную жизнь людей". "Противостоять этой угрозе можно только благодаря решительным действиям государства, профессиональной работе специальных служб и единству общества. Желаю сотрудникам Федеральной службы безопасности крепкого здоровья, помощи Всевышнего, сил и дальнейших успехов в их ответственном служении на благо России", – заключил раввин.
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РелигияРелигияРоссияЯрославльФедерация еврейских общин России
 
 
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