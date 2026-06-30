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Симоньян рассказала о стратегии RT - РИА Новости, 30.06.2026
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14:07 30.06.2026
Симоньян рассказала о стратегии RT

Симоньян: стратегия RT неизменна и заключается в том, чтобы говорить правду

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аудитория RT выросла после введения ограничений со стороны западных стран.
  • Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал не менял своего подхода к содержанию и продолжает говорить правду зрителям.
  • Она отметила, что западные политики и СМИ сами обращают внимание на рост аудитории RT, несмотря на введенные ограничения.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аудитория RT после введения ограничений со стороны западных стран только выросла, причем с точки зрения содержания телеканал не менял своего подхода - он продолжал говорить правду зрителям, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Нас отключили везде в так называемом западном мире, на нас наложили санкции, поэтому нам пришлось ходить партизанскими тропами и работать более сложными методами, и в итоге наша аудитория только выросла", - сказала Симоньян в интервью для программы "Расширяя горизонты" информационно-аналитического портала "Гуаньча".
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На вопрос о стратегии RT по распространению контента в условиях ограничений главред ответила, что с точки зрения содержания она не поменялась.
"Мы как говорили правду, так и говорим правду. Всегда говорили правду", - подчеркнула Симоньян.
Она отметила, что западные политики и СМИ сами обращают внимание на рост аудитории RT, несмотря на введенные ограничения. Главред привела в пример ситуацию в Италии, где показы фильмов RT.doc о специальной военной операции продолжают собирать зрителей, несмотря на запреты. Она также указала на то, что в 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, международная аудитория RT выросла в два раза.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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