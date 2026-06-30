Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости защиты от политики стран, называющих себя демократическими, но на деле не являющихся таковыми.
- Симоньян отметила, что эти страны на деле являются диктатурой, провоцирующей войны и не допускающей инакомыслия.
- Она выразила несогласие с ультралиберальными практиками и законодательством в некоторых странах.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Человечество нуждается в защите от безумия тех стран, которые привыкли называть себя демократическими, на деле такими не являясь, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью для программы "Расширяя горизонты" информационно-аналитического портала "Гуаньча".
"Я думаю о том, что мы и вы должны защитить человечество от этого безумия, в котором погрязли те страны, которые сами себя объявляли демократическими и разумными", - сказала Симоньян.
Она отметила, что часть мира, которая привыкла называть себя свободной и демократический, на деле оказалась самой страшной диктатурой, которая провоцирует войны и не позволяет никому иметь другого мнения в политическом и геополитическом плане.
"А в плане человеческом они вообще идут вообще неизвестно куда с этим их ультралиберализмом и со всеми практиками и законодательством, которое принимается. Когда мальчику в три года внушается, что он девочка, девочке - что она мальчик, а если родители против, то ребенка забирают у родителей - это что такое вообще? Нам туда не надо", - убеждена Симоньян.