Симоньян: человечество нужно защитить от безумия, в котором погряз Запад

Она отметила, что часть мира, которая привыкла называть себя свободной и демократический, на деле оказалась самой страшной диктатурой, которая провоцирует войны и не позволяет никому иметь другого мнения в политическом и геополитическом плане.

"А в плане человеческом они вообще идут вообще неизвестно куда с этим их ультралиберализмом и со всеми практиками и законодательством, которое принимается. Когда мальчику в три года внушается, что он девочка, девочке - что она мальчик, а если родители против, то ребенка забирают у родителей - это что такое вообще? Нам туда не надо", - убеждена Симоньян.