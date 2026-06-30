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Швентек вышла во второй круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Теннис
 
17:46 30.06.2026 (обновлено: 18:05 30.06.2026)
Швентек вышла во второй круг Уимблдона

Швентек обыграла американку Таунсенд и вышла во второй круг Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаПольская теннисистка Ига Швёнтек
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Польская теннисистка Ига Швёнтек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская теннисистка Ига Швентек вышла во второй круг Уимблдонского турнира, обыграв в стартовом круге американку Тейлор Таунсенд.
  • Во втором круге Ига Швентек сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швентек вышла во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В стартовом круге посеянная под третьим номером Швентек обыграла 79-ю ракетку мира американку Тейлор Таунсенд со счетом 6:1, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
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29 июня, 22:07
Во втором круге действующая победительница Уимблдона сыграет с финалисткой 2021 года Каролиной Плишковой из Чехии, занимающей 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Результаты других матчей:
Клара Таусон (Дания, 24-й номер посева) - Мария Саккари (Греция) - 3:6, 3:6;
Мария Боузкова (Чехия, 21) - Талия Гибсон (Австралия) - 6:1, 3:6, 6:2;
Мэдисон Киз (США, 26) - Кайла Дэй (США) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:3;
Жасмин Паолини (Италия, 13) - Робин Монтгомери (США) - 0:6, 6:4, 7:5.
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