В РСТ оценили уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам остается относительно умеренным, так как резкий рост отказов политически чувствителен для стран ЕС.

Наиболее вероятным сценарием остается дальнейшая фрагментация визовой практики: часть Европы станет значительно менее доступной, а часть сохранит возможность работы с российскими заявителями, но на более сложных условиях.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам остается относительно умеренным, поскольку их резкий рост политически чувствителен для стран Евросоюза, рассказал РИА Новости генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

Ранее во вторник "Известия" со ссылкой на европейский источник сообщили, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России

"Вместо единого политического решения происходит постепенное ужесточение на административном уровне. Консульства отдельных стран увеличивают сроки рассмотрения заявлений, ужесточают требования к документам и сокращают доступные слоты. Такие меры позволяют снижать количество выдаваемых виз без необходимости добиваться консенсуса всех стран Шенгенской зоны ", - сказал Абасов.

"При этом уровень отказов остается относительно умеренным, поскольку резкий рост отказов также политически чувствителен", - добавил он.

По словам эксперта, для российских туристов и туроператоров это означает формирование новой реальности. Европа постепенно перестает быть единым визовым пространством даже формально. В одних странах получение визы становится существенно сложнее и дольше, в других - сохраняется возможность поездок, но с более тщательной проверкой и более ранней подачей документов.

Он отметил, что полного закрытия Европы для российских туристов в ближайшей перспективе не произойдет.

"Текущая риторика вокруг возможного запрета виз в большей степени отражает внутренние противоречия внутри Евросоюза и попытку давления на российское общество одновременно, чем готовность к радикальному и единому шагу. Страны, для которых российский туризм сохраняет значение, продолжают сдерживать наиболее жесткие предложения", - объяснил специалист.