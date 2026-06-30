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В Севастополе тушат лесной пожар, возникший из-за сбитых БПЛА - РИА Новости, 30.06.2026
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13:57 30.06.2026
В Севастополе тушат лесной пожар, возникший из-за сбитых БПЛА

Развожаев: в Севастополе тушат лесной пожар, возникший из-за сбитых БПЛА

© РИА НовостиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
Тушение пожара . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров, вспыхнувший из-за сбитых БПЛА.
  • Более суток специалисты борются с огнем, тушение осложнено сложным рельефом, повторными атаками и возникновением новых очагов.
  • В ликвидации пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники, а также неравнодушные граждане и волонтеры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров, вспыхнувший из-за сбитых БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний ориентировочно 28 гектаров", - написал Развозжаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, более суток специалисты непрерывно борются с огнем, тушение осложнено сложным рельефом (горная местность), повторными атаками и возникновением новых очагов.
По словам губернатора, в ликвидации пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники, а также неравнодушные граждане и волонтеры.
"В настоящее время в некоторых районах тушение еще продолжается. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Со временем поврежденные участки леса будем восстанавливать", - добавил губернатор.
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