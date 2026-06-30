В Севастополе тушат лесной пожар, возникший из-за сбитых БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров, вспыхнувший из-за сбитых БПЛА.

Более суток специалисты борются с огнем, тушение осложнено сложным рельефом, повторными атаками и возникновением новых очагов.

В ликвидации пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники, а также неравнодушные граждане и волонтеры.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Севастополе тушат лесной пожар на площади 28 гектаров, вспыхнувший из-за сбитых БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

« "С самым масштабным пожаром в севастопольских лесах за последние годы столкнулись огнеборцы. Огонь образовался на разных участках в результате сбития вражеских БПЛА. Общая площадь возгораний ориентировочно 28 гектаров", - написал Развозжаев в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, более суток специалисты непрерывно борются с огнем, тушение осложнено сложным рельефом (горная местность), повторными атаками и возникновением новых очагов.

По словам губернатора, в ликвидации пожаров участвуют более 240 человек и 58 единиц техники, а также неравнодушные граждане и волонтеры.